雖然此外流規模只相當於香港約1.9%存款，但FINTRAC發言人Darren Gibb強調，因該機構只負責檢視超過1萬加元（約6.17萬港元）的資金流動，故只能顯示出港資流入的一小部份情況，既沒有低於1萬加元的資金流動數據，亦不包括加密貨幣，所以實際流入加拿大的港資隨時更多。

報道亦引述加拿大Equitable Bank（EQ Bank）表示，自去年6月港區國安法實施後，來自香港的存款急增，去年6月至今年3月中，連結香港電話號碼的帳戶結餘大增30%，而非香港號碼帳戶僅增長4%。

加拿大政府去年亦接獲8121宗來自香港的簽證申請，按年增長約10%，料疫情導致的出境限制結束，加拿大可能會有更多資金流入，英國和澳洲亦可能出現類似情況。有接受訪問的香港移民諮詢公司也表示，過去1年已安排36個香港家庭移民加拿大，每個家庭平均帶來150萬加元（約926萬港元）資產，並預期香港移民加拿大個案會大增。有專門辦理高資產客戶移民加拿大的律師行亦表示，去年6月以來，香港移民加拿大的客戶增長多達5倍，客戶資產值主要在500萬加元至1000萬加元之間（約3086萬港元至6173萬港元）。

有房地產顧問指出，流入加拿大的部分資金或已進入地產市場，因不少香港家庭正考慮在多倫多和溫哥華置業自用。港人對於加拿大的稅務查詢亦有明顯增加，有律師表示相關查詢大增了4倍。另有律師行更指，香港移民加拿大的需求在疫情之下仍有「難以置信增長」，已經決定倍增香港辦公室面積及人手，並形容這種現象「不是一剎那火花，而是一股浪潮」。

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