阿里雲伙恒生中國推「銀企通」助數碼轉型
文章日期：2021年3月26日 15:11
阿里巴巴（9988）旗下阿里雲今天宣布，與恒生銀行（中國）達成合作協議，該行將透過阿里雲旗下DingTalk的新功能「服務窗」，為企業客戶提供金融服務，目前已提供線回單、對賬單查詢下載及銀企對賬等功能，提升企業銀行業務的效率及安全性，加快數碼化轉型。
恒生中國是首家在DingTalk平台上開展對外服務的港資銀行，開通DingTalk「服務窗」後，將推出恒生版「銀企通」，企業客戶只需登入DingTalk，即可享受銀行提供的線上電子服務。
阿里雲智能國際港澳、韓國及菲律賓區域總經理劉彬星表示，「銀企通」創新結合阿里雲和DingTalk，可在安全性及靈活性上取得平衡。相比於以往回單及對賬單主要採用郵寄及加密電郵方式發送給客戶，「銀企通」進一步提升了用戶資訊的安全性，並對操作流程進行優化升級，令資訊得以集中在同一平台，大大節省了銀行及企業雙方的人力和時間成本。
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