東方海外半日報88.7元，績前升3.38%。期內收益81.91億美元，年增19%。另外，在2019年出售長堤貨櫃碼頭之後，公司簽署了碼頭服務協議，承諾未來20年於碼頭採購年度最低船舶裝卸次數，若無法達成所承諾的年度裝卸量則需賠款；公司指，考慮到美國疫情的長期影響、疫苗效用的不確定性，預計剩餘合同期間的最低運量承諾將無法完成，估計要作出有償合同撥備3.49億美元。

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