東方海外去年核心多賺3.6倍豪派息 末期加特息10.675元
文章日期：2021年3月26日 12:55
東方海外（0316）中午公布業績，去年純利9.03億美元，按年跌33.1%，如扣除2019年出售美國長堤貨櫃碼頭的一次性收益，則按年大升3.6倍。集團亦大幅增加派息，末期息派3.92元，2019年同期為0.21元，並派特別息6.755元，2019年同期之特別息僅1.872元，末期加特息合共派10.675元。
東方海外半日報88.7元，績前升3.38%。期內收益81.91億美元，年增19%。另外，在2019年出售長堤貨櫃碼頭之後，公司簽署了碼頭服務協議，承諾未來20年於碼頭採購年度最低船舶裝卸次數，若無法達成所承諾的年度裝卸量則需賠款；公司指，考慮到美國疫情的長期影響、疫苗效用的不確定性，預計剩餘合同期間的最低運量承諾將無法完成，估計要作出有償合同撥備3.49億美元。
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