過去內險銷售成績與代理人數目有較大關係，中國人壽去年代理人數按年下降25%，至137.8萬人。副總裁詹忠表示，去年除了新冠肺炎疫倩影響外，主動淘汰業績不合格的代理人亦是主要原因，未來會以有效隊伍推動業務發展，下半年已恢復考核標準。

中壽去年新業務價值按年跌0.6%，跌幅較同業為少，精算部負責人胡京偉指，今年目標會繼續保持穩健水平。該行在2019年提出「重振國壽」改革後，業績較往年提升，詹忠表示，改革已取得階段性成果，改革是長期的過程，會繼續在銷售、投資管理、營運、風險控制等方面繼續加強。

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