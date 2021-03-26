集團去年權益合約銷售額為1,206.9億元，按年增長31.9%，2021年權益合約銷售額增長目標為20%，即約1448.3億元。去年收入約為710.8億元，按年增長約23.7%。全年淨利率為18.8%。

集團截至去年底的現金及銀行存款餘額為428.7億元，淨負債率為61.4%，扣除預收賬款後的資產負債比率為69.8%，現金短債比為1.84倍，「三道紅線」指標全部綠檔達標。全年新增融資成本5.45%，按年下降約10%。

龍光早市升3.02%，報12.3元，成交額4414.13萬元。

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