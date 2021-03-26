龍光去年核心多賺20% 末期息0.58元
文章日期：2021年3月26日 12:46
龍光（3380）去年核心多賺20.1%至120.4億元人民幣（下同），純利為130.17億元，按年升15.5%，每股基本盈利為2.3413元，末期息派每股0.58港元，按年升28.9%，連同中期股息每股0.43港元，合共為每股1.01港元，派息比率相當於核心溢利的40%。
集團去年權益合約銷售額為1,206.9億元，按年增長31.9%，2021年權益合約銷售額增長目標為20%，即約1448.3億元。去年收入約為710.8億元，按年增長約23.7%。全年淨利率為18.8%。
集團截至去年底的現金及銀行存款餘額為428.7億元，淨負債率為61.4%，扣除預收賬款後的資產負債比率為69.8%，現金短債比為1.84倍，「三道紅線」指標全部綠檔達標。全年新增融資成本5.45%，按年下降約10%。
龍光早市升3.02%，報12.3元，成交額4414.13萬元。
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