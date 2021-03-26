去年集團的營業額按年增22.2%至1845.5億元，當中物業投資業務收入按年增30.9%至75.8億元。去年毛利率為29.3%，較2019年的33.6%跌4.3個百分點﹔核心稅後利潤率為14.7%，較2019年的15.5%跌0.8個百分點，核心權益後利潤率為10.1%，較2019年的10.3%僅微跌0.2個百分點。截至去年底土地儲備合計7,400萬平方米，權益面積為5,279萬平方米。

去年集團淨負債率為46.5%，按年再降4.5個百分點，在手現金為778.3億元，按年多168.8億元。綜合借貸總額為1,673.7億元，按年增213.7億元，但平均借貸成本為年利率4.39%，較2019年再降0.15個百分點；平均貸款年限為6.59年，較2019年再延長0.55年。2021年集團在售主力項目將達到271個，其中65個為全新項目。

分部方面，集團去年物業發展業務營業額為人民幣1,709.8億元，按年增長21.4%。毛利率27.3%，較2019年的29.5%下降2.2個百分點。截至2020年底的已售未結算的合同銷售額為3,107億元。物業管理及相關服務的收入近79億元，按年升53.06%。

集團去年物業投資業務不含稅租金收入為75.8億元，按年增長30.9%。商場、租賃住房、其他收入的佔比分別為75.2%、23.9%和0.9%。科技收入為11億元。

龍湖早市升2.31%至46.6元，成交額7188.23萬元。

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