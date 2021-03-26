路透報道，小米（1810）會使用長汽（2333）工廠生產汽車，長汽股價大升12%，而小米也推出自研芯片，股價亦漲6.7%。新疆綿花事件持續，李寧（2331）和安踏（2020）再升4%及6%。大型科技股反彈，騰訊（0700）、美團（3690）、快手（1024）升2%至5%。醫藥股回勇，藥明（2269）及信達（1801）均升約7%。暴跌的前期熱炒股保利協鑫（3800）、現代牧業（1117）也錄得升幅達雙位數，另思摩爾（6969）也反彈8%。

以行業來看，物管依然是最強勢，碧桂園服務（6098）繼續領升再試歷史高位，中海物業（2669）提出超進取的業務目標，股價炒上22%。另一強勢板塊是新能源電力股，日前推介的新天綠色（0956）破頂升9.6%，龍源（0916）也升5.3%。潤電（0836）急升後，面對跌市也拒絕回落，仍在高位整固，也是值得留意的對象。

小型工業股鴻興（0450）持續強勢，今早再升4.5%。鴻興從事印刷出版業務，可以說是夕陽工業，但總有一定需求，也沒有新競爭，比較穩定。去年受到疫情影響，核心盈利下跌，但影響屬一次性，今年純利應可回復至2019年約7000萬元水平，二來越南新廠房即將投產，也會帶來助益。

鴻興現時市值約12.4億元，與手持淨現金一樣，可見估值低殘，而未來股息政策亦會很穩定。是小型股中一個選擇。

張兆聰

明報首席評論員