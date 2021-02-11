恒指升318點 重上28000點 北水淨流入 小米升6% 智欣上市跌19%
文章日期：2021年3月26日 12:16
環球股市回穩，恒指今早高開144點後，最多升391點，半日收市升318點或1.14%，報28218點，重上100天線(27963.37點)，半日高低波幅277點，成交金額994億元，較上日減少50.39%；國指升149點或1.39%，報10893點。恒生科技指數收報8073點，升1.62%。
藍籌32隻升，18隻下跌，5隻無升跌。藥明生物（2269）升7.18%，收報98.5元，是升幅最大的藍籌，瑞聲（2018）跌3.4%，收報38.3元，是跌幅最大的藍籌。
傳小米（1810）最快下周宣布與長城汽車（2333）合作造車，小米升6.69%，收報25.5元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻62點；而長汽則曾升最多15.42%，是2017年10月11日後最大升幅，半日收報22.2元，升11.8%。
憂慮美國上市中概股將被退市，阿里巴巴（9988）跌2.62%，收報215.2元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低37點。百度（9888）創上市新低，見200.4元，收報213.6元，跌5.74%。
恒生科技指數成份股20隻升，10隻下跌。升幅最大的是小米（1810）升6.69%；跌幅最大的是金蝶（0268）收報24.85元，跌4.42%。
北水南下合計淨流入31.61億元，終止連續3日流出。南水北上合計淨流入71.7億元人民幣，較上日增加160.89%，連續第3日流入，累計流入149.25億元。
多間公司公布業績，績前表現如下，交行（3328）收報4.58元，跌0.65%；建行（0939）收報6.41元，升0.63%；工行（1398）收報5.36元，無升跌；美團（3690）收報297.6元，升3.55%；中石化（0386）收報3.97元，跌0.25%；康希諾生物（6185）收報279元，升5.2%；卓悅（0653）半日收報0.18元，升2.85%；龍湖（0960）收報46.6元，升2.31%。
智欣集團（2187）上市，定價1.5元。半日收報1.21元，跌19.3%。
佳兆業（1638）落實7供1 供股價折讓約25%。收報3.55元，跌9.9%。
花樣年（1777）純利9.77億元人民幣升11.9%。末期息幣5.93分人民幣。半日收報1.01元，跌12.1%。
彩生活（1778）純利5.07億元人民幣，按年升0.63%，末期息8.73分人民幣。收報3.42元，跌1.16%。
晨鳴紙業（1812）純利17.12億元人民幣，升3.35%，撇除除非經常性損益純利升59.3%至11.1億元人民幣，末期0.185元人民幣。半日收報6.68元，升0.45%。
中國飛機租賃（1848）調整飛機訂單，由92架降至66架。半日收報6.31元，無升跌。
美的（3990）突改派息惹疑慮 稱「被誤解」下月開會研討。半日收報15.66元，升0.38%。
周生生（0116）去年少賺15%至5.4億 今年續調整港分店網絡。周生生創52周高，見11.94元，收報11.88元，升6.07%。
永旺（0984）去年虧損收窄至3681萬元 末期息5仙。半日收報2.1元，跌6.2%。
美圖公司（1357）去年虧損收窄至4097萬人幣 不派息。收報2.53元，跌5.95%。
農夫山泉（9633）去年多賺6.6% 末股息0.17元人幣。收報39.4元，跌3.79%。
中石油（0857）第四季多賺6% 末期息多派32%。收報2.77元，無升跌。
中海油（0883）盈利略勝預期 末期息削4成。收報8.21元，升1.61%。
TCL電子（1070）去年多賺58% 息11.5仙。半日收報6.11元，跌0.32%。
中人壽（2628）少賺13.8% 差過預期 末期息0.64元 內含價值升13%。收報15.9元，跌1%。
恒大汽車（0708）去年虧損擴大至近74億元 不派息。收報60.3元，升6.63%。
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