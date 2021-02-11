環球股市回穩，恒指今早高開144點後，最多升391點，半日收市升318點或1.14%，報28218點，重上100天線(27963.37點)，半日高低波幅277點，成交金額994億元，較上日減少50.39%；國指升149點或1.39%，報10893點。恒生科技指數收報8073點，升1.62%。