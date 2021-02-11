據集團介紹，目前已成功中標兩個舊村改造項目的合作主體資格，並已啟動廣州三個舊村改造項目。現時已於廣州、佛山、深圳、東莞持有34個城市更新項目，預計可售面積約2200萬平方米，可售總貨值約6500億元，預計可出租商業物業約430萬平方米。

管理層又表示，三道紅線政策對於合景有利，除了因自身現金充裕，加上有舊改的支持，在買地方面比較從容，買地會視乎合適及可觀利潤才買，目前發展集中在長三及珠三角，但亦關注中西部地區，特別是南寧、成都及重慶等地。目前集團在三道紅線中屬「黃檔」企業，僅得一道「扣除預收賬款後的資產負債率大於70%」尚未達標，但截至去年底指標已再降5.7個百分點至75.1%，管理層表明相信並有信心在2021年末能全線達到綠檔。

合景2021年的合約銷售目標為1240億元，按年增長20%；預計2021年總可售貨值為2,050億元，其中，若按區域劃分，粵港澳大灣區佔比57%，長三角區域佔比26%。

記者：方楚茵

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