港元現報7.7688元貶值3點子，曾貶值最多13點子，報7.7698元，亦曾升值最多2點子，報7.7683元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升0.11點子至0.03774%；1星期HIBOR跌0.18點子至0.06179%；2星期HIBOR跌0.22點子至0.08214%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.14點子至0.22768%；6個月期HIBOR跌2.02點子至0.42875%；12個月期HIBOR跌1.8點子至0.58589%。

美元指數現報92.773貶值0.075點或0.08%。

美元1個月期LIBOR報0.11025%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.0223%，連續5日收窄，利差是2021年3月08日後最低，當日差距為0.0215%。

對上一次連續5日收窄，是2021年2月22日，當日利差報0.0107%。