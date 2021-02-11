恒指高開144點 百度跌9% 智欣集團上市跌3% 佳兆業跌12%
文章日期：2021年3月26日 09:28
恒指今早高開144點或0.52%，報28043點，重上100天線(27961.63點)，成交金額30億元；國指今早高開48點或0.45%，報10792點。恒生科技指數開市報7985點，升0.51%。
藍籌40隻升，8隻下跌，7隻無升跌。創科實業（0669）升2.69%，報130元，是升幅最大的藍籌，新疆棉事件，申洲國際（2313）跌4.86%，報145元，是跌幅最大的藍籌。匯控（0005）升1.01%，報45.2元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻21點；阿里巴巴（9988）跌1.45%，報217.8元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低20點。
恒生科技指數成份股18隻升，7隻下跌，5隻無升跌。升幅最大的是新東方在綫（1797）開市報18.8元，升2.17%；跌幅最大的是華虹半導體（1347）開市報40.4元，跌1.94%。
中概股美國退市憂慮，百度（9888）開市報206元，跌9.09%。
多間公司公布業績，績前表現如下，交行（3328）開市報4.61元，無升跌；建行（0939）開市報6.42元，升0.78%；工行（1398）開市報5.42元，升1.12%；美團（3690）開市報290元，升0.9%；中石化（0386）開市報3.98元，無升跌；康希諾生物（6185）開市報265元，跌0.08%；
卓悅（0653）開市報0.175元，無升跌；龍湖集團（0960）開市報45.55元，無升跌。
智欣集團（2187）上市，定價1.5元。開市報1.45元，跌3.3%。
佳兆業（1638）落實7供1 供股價折讓約25%。開市報3.44元，跌12.69%。
花樣年（1777）純利9.77億元人民幣升11.9%。末期息幣5.93分人民幣。開市報1.04元，跌9.56%。
彩生活（1778）純利5.07億元人民幣，按年升0.63%，末期息8.73分人民幣。開市報3.46元，無升跌。
晨鳴紙業（1812）純利17.12億元人民幣，升3.35%，撇除除非經常性損益純利升59.3%至11.1億元人民幣，末期0.185元人民幣。開市報6.68元，升0.45%。
中國飛機租賃（1848）調整飛機訂單，由92架降至66架。開市報6.31元，無升跌。
美的（3990）突改派息惹疑慮 稱「被誤解」下月開會研討。開市報15.72元，升0.76%。
周生生（0116）去年少賺15%至5.4億 今年續調整港分店網絡。開市報11.2元，無升跌。
永旺（0984）去年虧損收窄至3681萬元 末期息5仙。開市報2.16元，跌3.57%。
美圖公司（1357）去年虧損收窄至4097萬人幣 不派息。開市報2.76元，升2.6%。
農夫山泉（9633）去年多賺6.6% 末股息0.17元人幣。開市報39.9元，跌2.56%。
中石油（0857）第四季多賺6% 末期息多派32%。開市報2.8元，升1.08%。
中海油（0883）盈利略勝預期 末期息削4成。開市報8.11元，升0.37%。
TCL電子（1070）去年多賺58% 息11.5仙。開市報6.3元，升2.7%。
中人壽（2628）少賺13.8% 差過預期 末期息0.64元 內含價值升13%。開市報16元，跌0.37%。
恒大汽車（0708）去年虧損擴大至近74億元 不派息。開市報57.4元，升1.5%。
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