道期升0.1%，標期升0.14%，納期升0.26%。日股現升1.57%，韓股現升0.47%，澳股現升0.64%。

今日焦點股份可留意：

多間公司公布業績，包括，交通銀行（3328）、建設銀行（0939）、工商銀行（1398）、美團（3690）、中石化（0386）、卓悅（0653）、康希諾生物（6185）、龍湖集團（0960）等。

智欣集團（2187）上市，定價1.5元。

佳兆業（1638）落實7供1 供股價折讓約25%。

花樣年（1777）純利9.77億元人民幣升11.9%。末期息幣5.93分人民幣。

彩生活（1778）純利5.07億人民幣元，按年升0.63%，末期息8.73分人民幣。

晨鳴紙業（1812）純利17.12億元人民幣，升3.35%，撇除非經常性損益純利升59.3%至11.1億元人民幣，末期息0.185元人民幣。

中國飛機租賃（1848）調整飛機訂單，由92架降至66架。

美的（3990）突改派息惹疑慮 稱「被誤解」下月開會研討。

周生生（0116）去年少賺15%至5.4億 今年續調整港分店網絡。

永旺（0984）去年虧損收窄至3681萬元 末期息5仙。

美圖公司（1357）去年虧損收窄至4097萬人幣 不派息。

農夫山泉（9633）去年多賺6.6% 末股息0.17元人幣。

中石油（0857）第四季多賺6% 末期息多派32%。

中海油（0883）盈利略勝預期 末期息削4成。

TCL電子（1070）去年多賺58% 息11.5仙。

中人壽（2628）少賺13.8% 差過預期 末期息0.64元 內含價值升13%。

恒大汽車（0708）去年虧損擴大至近74億元 不派息。

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