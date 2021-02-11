鮑威爾表示經濟接近完全恢復前不會停止政策支持。「我們將隨時間推移，非常，非常逐漸地，帶有極大透明度的，當經濟幾乎完全恢復時，我們將收回我們在緊急時期提供的支持」。

拜登承諾要在創新和基礎設施上投入比中國更多的資金，以防止其取代自己成為世界上最強大的國家。拜登稱「我預計與中國會有激烈的競爭」，「他們有一個總目標，要成為世界領先的國家、世界上最富有的國家和世界上最強大的國家。有我在這就不會發生，因為美國將繼續發展壯大」。

百度下跌14.5%，創下近兩年最大跌幅，收在近三個月最低位204.54美元；騰訊音樂下跌12.2%，收在近三個月最低位20.36美元。唯品會下跌10.8%；愛奇藝下跌13.3%。

道瓊斯工業平均指數收漲199點，升幅0.62%，報32619點。標普500指數收漲20點，升幅0.53%，報3909點。納斯達克綜合指數收漲15點，或0.13%，報12977點。

波音升3.32%，報247.19美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻52點，而Nike跌3.39%，報128.64元，拖低道指29點。

科技股方面，蘋果收市報120.59元，升0.41%，谷歌母公司Alphabet收市報2032.46元，跌0%，亞馬遜收市報3046.26元，跌1.32%，Facebook收市報278.74元，跌1.2%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.08%，報423點。德國DAX指數收漲0.08%，報14621點；法國CAC 40指數漲0.09%，報5952點；英國富時100指數收跌0.57%，報6674點。