佳兆業：供股令公司更易達成三條紅線指標
文章日期：2021年3月25日 18:02
佳兆業（1638）今日公布以130億元人民幣（約155.2億港元）向大股東郭氏家族收購北京耀輝國際城項目，並擬「七供一」方式支付部分代價。在佳兆業業績會上，被問到為何以供股買產時，管理層表示認為供股能提升整體股本，亦令公司更易達成三條紅線指標，大股東亦會參與供股，與股東合作共赢。而且今次供股資金除了用作收購項目，亦用於日常營運，有信心項目能為股東帶來更優秀回報。
副主席麥帆則表示，集團一直有意加大核心城市、地段及資產的投資力度，包括已在深、滬擁有項目，今次再收購北京項目，是完成了布局。由於項目能即時為集團帶來現金流及收入，沒賣的公寓部分出租率亦達95%。
至於有關三道紅線的政策，集團指出，目前集團僅餘一道紅線需處理，即「剔除預收款後的資產負債率大於70%」未完成，料可於今年完成，目前比率70.3%。至於淨資產負債比率降97.9%、現金短債比增加至1.56倍。
集團明年銷售目標為1300億元，可售貨值約2000億元，去化率約60-65%便可達標。此外，主席郭英成又於會上提到，文體業務將盡快分拆上市。
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