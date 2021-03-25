副主席麥帆則表示，集團一直有意加大核心城市、地段及資產的投資力度，包括已在深、滬擁有項目，今次再收購北京項目，是完成了布局。由於項目能即時為集團帶來現金流及收入，沒賣的公寓部分出租率亦達95%。

至於有關三道紅線的政策，集團指出，目前集團僅餘一道紅線需處理，即「剔除預收款後的資產負債率大於70%」未完成，料可於今年完成，目前比率70.3%。至於淨資產負債比率降97.9%、現金短債比增加至1.56倍。

集團明年銷售目標為1300億元，可售貨值約2000億元，去化率約60-65%便可達標。此外，主席郭英成又於會上提到，文體業務將盡快分拆上市。

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