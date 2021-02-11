至於在合營公司Imagine Tiger Television推動製作美劇方面，他指出，至今已推出3部作品，其中一套已獲韓國公司看中購買IP翻拍，另因製作團隊與小說家Dan Brown稔熟，因此正開發以他創作《達文西密碼》筆下的人物宗教符號學教授Robert Landon作為主角，創作新的美劇。

TVB除聚焦於廣告及免費電視平台之外，亦擬增加非廣告收入及數碼媒體的業務，及計劃加大投入及加聘人手。行政總裁李寶安表示，今年首季廣告明顯比去年同期有顯著升幅，亦與去年底拉平，因此有很大起色。當中免費電視廣告受惠於有較多大中型客戶，因此復蘇情況明顯比相對有較多小廣告客戶的myTV SUPER為佳。

李寶安又指出，電視廣告收費卡在市場需求較細時，叫價相對較低，到需求大時客戶則需要競投廣告時段，目前則處於低價階段，但是不斷收到更多廣告，料今年廣告費率較佳，但是何時恢復到2019年社運前則難以預測。他對全年的廣告收入有信心，原因是香港開始接種疫苗，有望重啟旅遊、社會及政治穩定下來、今年舉行奧運會，及政府向每名市民派發5000元，商戶部署促銷有關。

另因為目前每小時的廣告時段只有10分鐘，李寶安稱，在有效發揮50分鐘節目時段的效益方面，他們會有空間著手製作1分鐘至2分半鐘短視頻小故事、小知識及有趣內容，並舆商户合作，將節目時段的價值反映出來，甚至將短視頻內容衍生到OTT及大台網，料不需花太多資源投資。集團亦預期，今年電商業務比去年更好，並會在一般電商欠缺電視宣傳下，加強開發。許濤更指，他們在繼續發展長視頻內容之外，未來發展非廣告業務及收入會是重點。

在債券投資方面，李寶安強調，這與集團過往發行5億美元債券，於未能進行回購下，將融資所得閒置資金用於投資，除了有部分投資需要撇賬之外，其投資組合歷年所得利息收入，已經超過發債支出，現餘下債券投資4至5億元。TVB已提取資金，有16億元先放入定存，準備在所發行僓券到期時用於還本付息，涉及金額约19億元。暫時集團考慮到條例複雜，因此無意再發動回購。去年度在艱難情況下，為保守起見而不派息。許濤稱，未來派息會視乎發展而定，集團料配合國內外發展，會需要更多現金配合。

記者：陳偉燊

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