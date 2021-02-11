恒大汽車：已投資470億造車 今伙騰訊發布車載系統
文章日期：2021年3月25日 17:55
恒大汽車（0708）董事長肖恩今日於業績會上表示，公司至今已投入474億元於造車，其中53%或249億元用於收購核心技術及研發，47%或225億元用於工廠建設、設備採購、零部件採購等。去年12月恒大（3333）許家印曾豪言，指恒大汽車目標於2025年產銷100萬輛，至2035年產銷500萬輛，肖恩今日重申此目標不變。
肖恩亦指出，公司正研究動力電池，稱「電池已達到世界領先水平」，料下半年將可量產；而就銷售渠道方面，公司亦擬於北上廣深建造36個恒大汽車展示中心，並擬於全國設立1600個銷售中心。
此外，恒大伙騰訊（0700）、百度（9888）今日召開記者會，發布恒馳汽車的內部裝飾及智能操作系統「HSMART OS」。恒大新能源汽車全球研究總院常務副總裁方馳於業績會上表示，恒馳汽車內部配備「智能座艙」，可以檢測駕駛者疲勞程度；用戶可以通過應用程式（App）「召喚」汽車；汽車內部配備9塊屏幕；此外亦展示了人工智能（AI）助理「小馳」。
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