肖恩亦指出，公司正研究動力電池，稱「電池已達到世界領先水平」，料下半年將可量產；而就銷售渠道方面，公司亦擬於北上廣深建造36個恒大汽車展示中心，並擬於全國設立1600個銷售中心。

此外，恒大伙騰訊（0700）、百度（9888）今日召開記者會，發布恒馳汽車的內部裝飾及智能操作系統「HSMART OS」。恒大新能源汽車全球研究總院常務副總裁方馳於業績會上表示，恒馳汽車內部配備「智能座艙」，可以檢測駕駛者疲勞程度；用戶可以通過應用程式（App）「召喚」汽車；汽車內部配備9塊屏幕；此外亦展示了人工智能（AI）助理「小馳」。

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