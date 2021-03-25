集團去年積極賣產，包括出售了部分手上的舊改項目股權，套現40億元，又向黑石出售富力綜合物流園的70%權益，料可套現63億元。管理層介紹，雖然舊改項目可轉化為自身土儲，但出售舊改資產，主要從財務數字、資金支出、舊改項目投資時間與金額及政策等問題考量及作出平衡。李思廉指出，出售資產是組合拳，因為其資產優質，故有不少買家洽商，未來仍會在合適時間揀選好的對手出售如辦公樓、商場、酒店等資產，以改善集團財務結構。

至於整體毛利率由2019年的32.8%，降至去年的23.7%，當中受到集團去庫存的影響，去年富力出售了約205億元的庫存項目，毛利率僅14%，較其他項目29.1%低。但集團指，但截至2月底的合約銷售均價已大幅提升，加上舊改項目進入銷售計劃，有信心未來毛利率能在30至35%水平。集團指，截至去年底尚有600億元庫存可變現。

集團將末期派息減至0.62元，全年股息為1元，派息比率約4成，較2019年派息比率43%減少，李思廉表示，集團長遠策略中派息比率一直是40%，去年主要因核心利潤下降了，加上去年進行增發造成的攤薄影響，才導致派息比率下跌。若2021年的盈利增加，派息的絕對數亦會相應增加。

集團2021年權益合約銷售目標為1,500億元，較2020年的權益協議銷售金額1388億元增加約8%。集團指今年會繼續維持審慎買地策略，至於舊改項目料在今年可轉化約300萬平方米。

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