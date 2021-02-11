楊杰表示，今年5G套餐目標達2億戶，主要因為今年是5G網絡的主要發展期，隨著5G網絡的應用普及，認為今年5G用戶量會快速增長。截至今年2月，5G套餐用戶達1.73 億戶，目前的5G套餐客戶ARPU達91元人民幣（下同），按年升6％。集團表示，隨著5G用戶增加，未來 5G ARPU有下降趨勢。

中國移動預計今年的資本開資達1836億元，當中5G業務相關開支達1100億元，中移動預計今年新建2.6GHz基站12萬站左右，擬與中國廣電聯合採購700MHz基站40萬站以上，於今年至明年建成投產。集團表示，對於「共建共享」計劃目前未能透露所節省的成本。

中移動股價由高位52.2元跌2.29％，收報51元，全日跌2.11％，成交額達47.77億元。

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