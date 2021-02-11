中移動正研究「回A」政策 5G ARPU有下降趨勢
文章日期：2021年3月25日 17:27
中國移動（0941）今日公布業績，集團執行董事兼董事長楊杰表示，注意到國內資本市場對中概股回流至A股市場出現新政策和新變化。楊杰表示，「回A」有利公司發展。亦能貼近國內市場投資者，能與國內投資者分享公司成長和收益。楊杰再指，已及時研究「回A」相關政策，和內地監管機構溝通的過程是必須的。但未透露溝通進度。楊杰又稱，集團有確定的消息，會正式公開彼露。楊杰又表示，紐交所除牌影響公司在港的股價，認為股價偏離集團的價值。
楊杰表示，今年5G套餐目標達2億戶，主要因為今年是5G網絡的主要發展期，隨著5G網絡的應用普及，認為今年5G用戶量會快速增長。截至今年2月，5G套餐用戶達1.73 億戶，目前的5G套餐客戶ARPU達91元人民幣（下同），按年升6％。集團表示，隨著5G用戶增加，未來 5G ARPU有下降趨勢。
中國移動預計今年的資本開資達1836億元，當中5G業務相關開支達1100億元，中移動預計今年新建2.6GHz基站12萬站左右，擬與中國廣電聯合採購700MHz基站40萬站以上，於今年至明年建成投產。集團表示，對於「共建共享」計劃目前未能透露所節省的成本。
中移動股價由高位52.2元跌2.29％，收報51元，全日跌2.11％，成交額達47.77億元。
其他報道
中人壽少賺13.8% 差過預期 末期息0.64元 內含價值升13%