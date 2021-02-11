佳兆業155億購大股東北京商住項目 擬「七供一」供股找數
文章日期：2021年3月25日 17:17
佳兆業（1638）在業績出爐日公布，斥資155億向大股東郭英成收購北京房地產項目，並為此供股集資，集團擬進行「七供一」，料已發行股本將增加不超過50%，認購價將按市場價格釐定，料攤薄影響將低於25%。
是次交易收購總代價130億元人民幣（相當於約155.2億港元），目標為北京朝陽區耀輝國際城項目，涵蓋約26,812平方米的建設用地面積及約20.1萬平方米總建築面積，包括商務公寓、住宅、零售、酒店、公共設施及停車位等。
由於郭英成為收購目標終實益持有人，交易為關連交易，須召開特別股東大會予獨立股東表決。
佳兆業擬以內部資源及股本融資支付收購代價，宣布擬「七供一」，料已發行股本將增加不超過50%，認購價將按市場價格釐定，料攤薄影響將低於25%。集團指，供股旨在優化公司資本結構，以及用於撥付潛在收購位於北京的房地產項目的部分代價。
佳兆業今日收報3.94元，跌1.3%。
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