是次交易收購總代價130億元人民幣（相當於約155.2億港元），目標為北京朝陽區耀輝國際城項目，涵蓋約26,812平方米的建設用地面積及約20.1萬平方米總建築面積，包括商務公寓、住宅、零售、酒店、公共設施及停車位等。

由於郭英成為收購目標終實益持有人，交易為關連交易，須召開特別股東大會予獨立股東表決。

佳兆業擬以內部資源及股本融資支付收購代價，宣布擬「七供一」，料已發行股本將增加不超過50%，認購價將按市場價格釐定，料攤薄影響將低於25%。集團指，供股旨在優化公司資本結構，以及用於撥付潛在收購位於北京的房地產項目的部分代價。

佳兆業今日收報3.94元，跌1.3%。

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