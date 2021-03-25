年內，集團總收益為228.77億元，按年跌4.8%。集團指，去年上半年新冠疫情及7月中國多個省份由暴雨引發的水災，影響到集團向部分零售網點的產品運輸和產品銷售，也使得部分零售網點暫時關閉。新冠疫情降低了消費者的出行意願。同時，疫情影響下各地政府均倡導了在公共場所實施佩戴口罩的防控措施，抑制了即飲產品的銷售。

期內，包裝飲用水產品的全年收益為139.66億元，按年跌2.6%；茶飲料產品收益為30.88億元，按年跌1.6%；功能飲料產品收益為2.79億元，按年跌26.1%；果汁飲料產品收益為19.77億元，按年跌14.5%。

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