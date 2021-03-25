今年2月商品整體出口貨值為3,111億元，按年上升30.4%；商品進口貨值為3,258億元，按年亦升17.6%，有形貿易逆差為147億元，相等於商品進口貨值的4.5%。

按國家及地區計，今年2月輸往亞洲的整體出口貨值上升28.6%，當中韓國升51.9%最為強勁、其次是印度及日本，分別升41.2%及34.2%，亞洲以外的出口貨值亦有升幅，美國按年升34.6%。另外，來自主要供應地的進口貨值錄得升幅，中國按年升33.9%，台灣及新加坡分別升26.7%及22.7%。首2個月計，輸往大部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，其中英國錄得1.33倍升幅，荷蘭及台灣分別升54.4%及48%。

按主要貨品類別計，2月大部分主要貨品類別的整體出口貨值錄得升幅，其中以電動機械、儀器和用具及零件升幅最強，按年升39.3%，通訊、錄音及音響設備和儀器升37.6%。進口方面，電動機械、儀器和用具及零件亦升27.2%，通訊、錄音及音響設備和儀器亦升27.8%。

政府發言人指出，首2個月商品出口貨值按年大幅上升37.6%，反映增長動力隨着全球貿易和生產活動恢復進一步轉強。展望未來，內地經濟強勁增長，加上不少先進市場經濟情況改善，短期內應為香港貨物出口提供支持。不過環球疫情發展、中美關係演進，以及地緣政治局勢緊張亦值得關注。

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