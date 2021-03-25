中海油盈利略勝預期 末期息削4成
文章日期：2021年3月25日 16:46
中海油（0883）去年少賺59.1%至249.56億元人民幣（下同），略高於分析師預期的243億元。每股末期息0.25港元，按年減44.4%。
去年國際油價反覆，且原油需求下滑，影響集團盈利水平，全年油氣銷售收入1396.01億元，按年少29.2%，當中石油銷售收入按年減34.5%至1149.85億元，天然氣銷售收入按年升13.6%至246.16億元。全年實現淨產量5.282億桶油當量，按年增長約4.3%，實現油價每桶40.96美元，按年減35.3%，實現天然氣價格每千立方英尺6.17美元，按年跌1.6%。
期內集團壓縮成本，作業費用降2%至242.4億元，桶油作業費用為每桶油當量6.9美元，按年減6.4%。勘探費用按年減54.6%至56.01億元。
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