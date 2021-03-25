去年國際油價反覆，且原油需求下滑，影響集團盈利水平，全年油氣銷售收入1396.01億元，按年少29.2%，當中石油銷售收入按年減34.5%至1149.85億元，天然氣銷售收入按年升13.6%至246.16億元。全年實現淨產量5.282億桶油當量，按年增長約4.3%，實現油價每桶40.96美元，按年減35.3%，實現天然氣價格每千立方英尺6.17美元，按年跌1.6%。

期內集團壓縮成本，作業費用降2%至242.4億元，桶油作業費用為每桶油當量6.9美元，按年減6.4%。勘探費用按年減54.6%至56.01億元。

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