美期、亞股向上，港股亦回穩，恒指今早低開290點後，曾跌最多413點，之後倒升最多113點，午後波幅收窄，恒指收市跌18點或0.07%，報27899點，100天線(27925.79點)最終失守，全日高低波幅527點。