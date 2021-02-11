恒指跌18點失100天線 北水第三日流走 安踏升8.4% 騰訊跌2.8%
文章日期：2021年3月25日 16:27
美期、亞股向上，港股亦回穩，恒指今早低開290點後，曾跌最多413點，之後倒升最多113點，午後波幅收窄，恒指收市跌18點或0.07%，報27899點，100天線(27925.79點)最終失守，全日高低波幅527點。
成交金額2004億元，較上日增加5.42%；國指跌103點或0.96%，報10744點。恒生科技指數收報7944點，跌1.2%。
藍籌28隻升，25隻下跌，2隻無升跌。安踏體育（2020）去年少賺3.4%，但受惠於Nike因拒用新疆棉花而遭內地抵制，安踏（2020）升8.4%，收報121.3元，是升幅最大的藍籌。
小米（1810）去年多賺1倍，小米跌4.4%，收報23.9元，是跌幅最大的藍籌。
友邦（1299）50億元收購東亞人壽保險，並簽15年銀行保險夥伴協議，友邦升2.86%，收報95.4元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻75點。
騰訊（0700）上季業績勝預期，又稱積極配合監管機構，騰訊收市跌2.81%，收報606元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低78點。
恒生科技指數成份股13隻升，17隻下跌。升幅最大的是祖龍娛樂（9990）收報16.24元，升5.05%；跌幅最大的是閱文（0772）收報71.9元，跌5.46%。
北水南下合計淨流出15.67億元，較上日減少77.42%，連續第3日流出，累計流出129.1億元。南水北上合計淨流入27.49億元人民幣，較上日減少45.09%，連續第2日流入，累計流入77.54億元。
午後消息股表現
拜騰前行政總裁戴雷，據悉考慮加盟恒大汽車（0708）。恒大汽車收報56.55元，跌1.65%。
SOHO中國（0410）去年盈利跌六成，不派末期息。收報2.41元，無升跌。
旭輝（0884）去年核心多賺16%，末期息增一成派0.243元人幣。收報7.13元，跌0.97%。
阜豐（0546）去年盈利跌45%至6.3億人幣，末期息派4.1港仙。收報2.98元，跌2.9%。
中遠海運國際（0517）去年純利3.4億元，末期息0.155元。收報2.6元，升1.96%。
美的置業（3990）削派息因管理資產負債表。收報15.6元，跌11.6%。
富力（2777）少賺9.3%，末期息0.62元，銷售目標為1500億元。收報10.28元，跌3.38%。
永嘉集團（3322）去年盈轉虧蝕1.88億元，下半年有盈利。收報0.35元，升1.44%。
嘉里物流（0636）去年純利29億，派息0.238元。收報23元，升0.65%。
碧桂園（2007）少賺11.4% 核心淨利潤跌19.3%，息24.98分。收報9元，跌4.36%。
瑞聲科技（2018）去年盈利削32%，末期息0.2元。收報39.65元，跌1.12%。
中國移動（0941）去年多賺1.1%，息1.76元。收報51元，跌2.11%。
新疆棉花事件，內地品牌股惠，李寧（2331）收報50元，升10.74%；361度（1361）收報2.2元，升1.38%；特步（1368）創52周高，見4.73元，收報4.53元，升2.72%。
不過涉及外國品牌的股份向下，申洲國際（2313）收報152.4元，跌4.09%；滔搏（6110）收報11.06元，跌12.36%。
破頂股表現
破頂股包括雅居樂（3383）創52周高，見12.26元，收報12.12元，跌0.33%；叙福樓（1978）創52周高，見0.72元，收報0.7元，升4.48%；富豪產業（1881）創52周高，見1.6元，收報1.6元，升1.91%；潤地（1109）創52周高，見39.5元，收報37.95元，跌0.39%。
今早及隔晚消息股表現
思捷（0330）發盈警 受惠重組債務寬免 料虧損收窄。收報0.82元，升1.23%。
蒙牛（2319）去年純利35.25億元人民幣，按年跌14.1%，末期息0.268元。收報43.5元，升3.94%。
多間公司公布業績，績前表現如下，中國人壽（2628）收報16.06元，跌0.12%；中海油（0883）收報8.08元，跌0.37%；農夫山泉（9633）收報40.95元，升5%；中石油（0857）收報2.77元，跌0.36%。
電視廣播（0511）（TVB）去年全年虧損收窄約5%至2.81億 下半年微賺。收報7.9元，跌3.78%。
紫金礦業（2899）發盈喜，首季多賺1.2至1.4倍。收報9.57元，升3.46%。
新華保險（1336）去年少賺1.8% 末期息1.39元人幣。收報28.85元，升0.87%。
易鑫（2858）去年轉虧 蝕11.56億元人幣 不派息。收報2.66元，跌1.85%。
百度（9888）獲納入國指、科指。收報226.6元，跌9.6%。
中海油田（2883）去年多賺8% 末期息每股0.17元人幣。收報7.79元，升3.7%。
海通國際（0665）去年盈利增25% 第二次中期息0.117元。收報2.41元，升3.4%。
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