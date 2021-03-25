集團數年前訂下十年後希望或能與新地（0016）一樣，有一半收入來自收租或非地產業務。主席林中表示，一直提升經營性現金流，目前在發展的商業綜合體有20個，今年將交付6個，明年及後年將分別交付7個。2021至2023年的租金收入複合增長率將不低於50%。集團亦一直每年拿出投地資金的10億元人民幣(下同)投資商業項目。

至於早前集團收購了內房彰泰，林中表示，目前團隊已進入彰泰，不過仍在處理審計核算等程序，料三月底或可完成，未來相信仍會有新案例，或創新的合作模式，合作渠道愈走愈闊。

旭輝今年的合約銷銷售目標為2650億元，較去年完成的合約銷售額2310億元升15%左右。

其他報道

旭輝林中：對永升沽空報告「沒有很在意」 無實際內容

路透社：港府要求外國拒受BNO 外交官：非國際金融中心一貫做法

H&M拒用新疆棉遭華封殺 中消協：嚴重傷害消費者感情

Cathie Wood︰債息仍會上升 通脹僅屬短暫

發改委︰引導外賣等平台優化抽成及佣金費用

羅兵咸：中國企業仍面對ESG人才短缺

太古額外捐1.5億 資助約30個社區項目

彭博社：拜騰前行政總裁戴雷 據悉考慮加盟恒大汽車

滬指三連跌 挫0.1%