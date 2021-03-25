旭輝︰只差一道紅線需處理 21-23年租金收入複合增長率50%
文章日期：2021年3月25日 15:50
近期不少內房都優先改善債務情況，以免踩「三道紅線」，目前旭輝（0884）亦只剩一道紅線「剔除預收款後的資產負債率不得大於70%」，會盡快完成讓全線指標進入「綠檔」，去年旭輝的淨負債對股本比率為64% ，加權平均債務成本為5.4%，分別按年下跌1.6個百分點及0.6個百分點，平均債務年期已拉長至4年，1年內到期債務僅18%。
集團數年前訂下十年後希望或能與新地（0016）一樣，有一半收入來自收租或非地產業務。主席林中表示，一直提升經營性現金流，目前在發展的商業綜合體有20個，今年將交付6個，明年及後年將分別交付7個。2021至2023年的租金收入複合增長率將不低於50%。集團亦一直每年拿出投地資金的10億元人民幣(下同)投資商業項目。
至於早前集團收購了內房彰泰，林中表示，目前團隊已進入彰泰，不過仍在處理審計核算等程序，料三月底或可完成，未來相信仍會有新案例，或創新的合作模式，合作渠道愈走愈闊。
旭輝今年的合約銷銷售目標為2650億元，較去年完成的合約銷售額2310億元升15%左右。
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