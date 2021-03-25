Cathie Wood表示，過去6周市場出現很久未見的波動，主要原因是中美經濟復蘇，投資者開始擔心通脹，憂慮會在債市損手。但她表示，通脹有分好與壞，好的通脹是由創新及科技所引致的價格下跌、需求上升，壞的通脹則主要由企業回購帶動，並沒有創新成份。她認為現在是好的通脹。

她又指，通脹可能會升至3至4%，因去年經濟大跌所導致。但她預計通脹只屬短暫，然而債息則會進一步上升至2至3厘。

ARK系列基金近期均重挫，Cathie Wood表示，基金關注的是5年投資表現，有信心5年間的複合增長率仍可達到15%。她旗下的ARK Innovation ETF（ARKK）自2月高位已累跌逾26%，所重倉的Tesla（TSLA）自高位累跌3成，但Cathie Wood表示，仍看好電動車市場，相信受惠成本下降，電動車價格於兩年內會低於傳統汽車，因而逐步擴展至大眾市場。

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