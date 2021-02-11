羅兵咸：中國企業仍面對ESG人才短缺
文章日期：2021年3月25日 15:10
羅兵咸永道今日發布早前與世界經濟論壇聯合編寫的環境、社會、企業管治（ESG）白皮書，就中國ESG情況作專題研究。報告指出，中國企業要推行ESG，必須超越以往僅由個別部門負責社會責任的模式，且須得到董事會支持才能有所實踐。報告亦指出，中國企業仍面對ESG人才短缺問題，供應鏈亦對此方面知識不足。
報告指出，雖然過去10年中，多數內地企業都通過成立慈善基金會、發起志願者項目等方式，以實踐企業社會責任（CSR），但此類活動一般由企業傳播部進行，多數不涉及公司的核心業務、增長戰略。報告認為，若要實施ESG，則意味要將各項元素融入企業經營策略及風險分析，實踐具體指標。
報告亦訪問小米（1810）、平保（2318）等高管，討論ESG戰略。平保董事會秘書盛瑞生指出，公司針對上市公司的投資要將ESG因素納入決策流程，而公司內部亦有一套ESG評估標準，以便將資產納入風險管理流程。他表示，相信ESG能夠幫助企業減少流動性、資產減值等風險。
羅兵咸永道亞太及中國主席趙柏基表示，相信中國企業未來將會逐步向低碳商業模式轉型，而高質量的ESG報告則將可為中國碳中和目標作出貢獻。
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