太古額外捐1.5億 資助約30個社區項目
文章日期：2021年3月25日 15:10
太古集團公布，旗下公益事務部門太古基金額外撥款1.5億元，資助「信望未來」計劃約30項具啟發性的社區項目，為香港社區帶來長遠正面影響。三大重點範圍包括教育、海洋保育及藝術發展，相關項目將獲得1至3年期的資源，幫助青年發揮所長、為弱勢社群提供平等發展機會以及促進社會共融。
太古去年初展開「信望未來」計劃，支持多項與抗疫相關的本地項目，為弱勢社群提供支援，計劃啟動以來已惠及超過31萬人。計劃夥拍約30間非牟利 機構，透過相互合作，發揮協同效應加強成果 。
太古主席施銘倫（Merlin Swire）表示，過去150年間，太古在港經歷跌宕起伏的經濟周期和變遷，一直以堅韌的精神面對，不論環境順逆亦堅持長期投資，履行良好企業公民責任。集團應對疫情挑戰時，仍繼續肩負對港社會的責任，今次1.5億元捐款亦體現太古對香港的長期承諾。
今次資助的項目包括香港仁人家園、小彬紀念基金會、太古飛躍翱翔工作體驗計劃、動員行善等。
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