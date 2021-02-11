集團去年收入按年升27.2%至718億元，經調整毛利率為25.1%及核心淨利潤率為11.2%，分別按年跌4.6個百分點及1個百分點。毛利率下降主要因部分項目公司自非綜合入賬合營企業或聯營公司重迎分類至集團附屬公司而受會計處理影響而低報。

截至去年底旭輝的淨負債對股本比率為64% ，加權平均債務成本為5.4%，分別按年下跌1.6個百分點及0.6個百分點。

截至去年底旭輝的土儲為5650萬平方米，去年新增60個新項目的權益，應佔土地出讓金合共為555億元。今年首兩個月集團進一步收購於7個新項目的權益，應佔土地出讓金合共為49億元。

其他報道

【有片：埋身撃】國指或觸底反彈 投資者可趁低吸納

阜豐去年盈利跌45%至6.3億人幣 末期息派4.1港仙

中遠海運國際去年純利3.4億元 末期息0.155元

美的置業：削派息因管理資產負債表

富力少賺9.3% 末期息0.62元 銷售目標為1500億元

永嘉去年盈轉虧蝕1.88億元 下半年有盈利

嘉里物流去年純利29億 派息0.238元

碧桂園少賺11.4% 核心淨利潤跌19.3% 息24.98分

瑞聲科技去年盈利削32% 末期息0.2元

恒指半日升10點 重上100天線 新疆棉風波 安踏升3% 申洲跌5%

中國移動去年多賺1.1% 息1.76元

滬深兩市走勢分化 上證近平收

路透社：SEC向投行調查SPAC交易信息

港元拆息個別發展 1個月HIBOR連跌4日

無印良品：公司無抵制新疆棉 中國官網顯示多款新疆棉新商品

資金避險 美元指數創近4個月高

傳百融雲創IPO定價31.8元

滔搏曾瀉15% 主要合作經銷方Nike因拒用新疆棉花而遭抵制

滬深三大指數低開 創板指險守2600點

蒙牛少賺14% 末期息0.268元

港股ADR跌278點 中人壽、中移、農夫山泉、恒汽等業績

思捷發盈警 受惠重組債務寬免 料虧損收窄

美股先升後回 道指跌3點 科技股、中概股受壓 騰訊音樂跌27%

SEC出手中概股大跌 B站未上市已「潛水」