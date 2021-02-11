旭輝去年核心多賺16% 末期息增一成派0.243元人幣
文章日期：2021年3月25日 13:04
旭輝（0884）去年核心多賺16.3%至80.3億元人民幣（下同），純利按年升24.65%至80.31億元，每股盈利為1元，派末期股息0.243元，按年升10.8%，連同中期息的全年股息為0.341元。
集團去年收入按年升27.2%至718億元，經調整毛利率為25.1%及核心淨利潤率為11.2%，分別按年跌4.6個百分點及1個百分點。毛利率下降主要因部分項目公司自非綜合入賬合營企業或聯營公司重迎分類至集團附屬公司而受會計處理影響而低報。
截至去年底旭輝的淨負債對股本比率為64% ，加權平均債務成本為5.4%，分別按年下跌1.6個百分點及0.6個百分點。
截至去年底旭輝的土儲為5650萬平方米，去年新增60個新項目的權益，應佔土地出讓金合共為555億元。今年首兩個月集團進一步收購於7個新項目的權益，應佔土地出讓金合共為49億元。
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