集團在公告內提到，因為資產負債表管理對房地產企業尤為重要，為降低大額末期息對下一年度中期資產負債表的影響，及在股東回報中取得平衡等原因，所以調整股息派發安排。

至於「三道紅線」政策，執董兼首席财務官林戈表示，目前美的置業仍踩一道紅線「剔除預收款後的資產負債率大於70%」，目前集團於處76.4%水平，集團規劃在2023年能全線達至綠檔。

他表示美的置業將以七點應對，當中包括提升去化率、回款率、加快交付、保利潤率，做好央行指導的要求，去年去化率為66.3，回款率為80.3%﹔又要提升融資能力，目前兩年期內債務達40%，是未來重中之重要處理的工作。目前淨負債率為79%，未來維持在70-80%水平，但70%是比較合理水平。

主席、執行董事兼總裁郝恒樂表示，2021年集團的合約銷售目標為1500億元人民幣，有可售資源2300億元。集團去年成功轉化6個城市更新項目，建築面積約247萬平方米，相應可售貨值318億元。當前公司已簽約仍持有的城市更新仍有11個，2021年將轉化3個項目，料貨值約200億元。

拿地方面，郝恒樂表示由於集團土儲豐厚，截至去年底集團擁5398萬平方米土儲，故不會冒進，更不拿沒利潤、低利潤項目，只會合理補充項目。他又指在行業去槓杆、低增長時代，將有更多企業或項目釋放出來，集團已做好組識及資金等準備。

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