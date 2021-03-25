【選股王】 騰訊視頻及廣告業務料強勁增長 咩水平入市好？
文章日期：2021年3月25日 12:29
恒指升10點，收報27928點，成交金額1200億元。美國通過《外國公司問責法案》，中概股全線大跌，愛奇藝、騰訊音樂等大跌20%，再加上納指跌2%，港股亦跟隨低開，但最低跌至27505點後回穩，最高反彈至27988點。
恒指由上周高位約29600點，直線跌至今早低位27500點水平，短線嚴重超賣，一定有反彈。大市初步走出一浪低於一浪，阻力位於28000點至28400點。
友邦（1299）斥資50.7億元收購東亞人壽，股價升3.3%，成為撐市主力。台灣貨輪在蘇伊士運河擱淺，市場擔心資源商品供應，連日大跌的中鋁（2600）彈升7%，紫金（2899）發盈喜料首季盈利增1.2倍，股價彈2.9%。憧憬中概股退市，港交所（0388）升3.3%。
中國戰狼外交、民族主義愈來愈高漲，新近H&M就成了被針對的對象。內媒指H&M拒用新疆綿花，妄想還賺中國人的錢，結果不只在各大商平台被下架，竟然還從地圖上也消失了。今早有網民翻出NIKE去年也拒用新疆綿花，市場憧憬NIKE也會落得相同下場，安踏（2020）、李寧（2331）便會受惠，兩股分別升7.7%及9.7%。但要留意，H&M屬歐洲品牌，業務本就弱勢，被拿來開刀反彈力度有限，但NIKE是美國公司，若被針對的話後果會大不同。一旦NIKE被搞，要擔心中美關係再爆衝突。
騰訊（0700）業績符預期，但中概股遭拋售，加上市場預期遊戲業務今年增速會放緩，股價曾跌穿600元，其後回穩。騰訊業務是四平八穩，手遊今年未必是亮點，但視頻則是市場焦點所在，估計今年會強勁增長，廣告業務也會水漲船高。騰訊在550元至600元，今年預測市盈率將處於30倍至33倍的近年區間下限，會是中長期的入市位。
張兆聰