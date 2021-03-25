恒指升10點，收報27928點，成交金額1200億元。美國通過《外國公司問責法案》，中概股全線大跌，愛奇藝、騰訊音樂等大跌20%，再加上納指跌2%，港股亦跟隨低開，但最低跌至27505點後回穩，最高反彈至27988點。