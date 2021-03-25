永嘉去年盈轉虧蝕1.88億元 下半年有盈利
文章日期：2021年3月25日 12:32
經營D-mop等連鎖時裝店的永嘉集團（3322）公布，去年錄得整體虧損1.88億元，每股虧損0.182元，對比2019年錄得盈利7370萬元，撇除已終止經營業務，來自持續經營業務的年內虧損應為8380萬元，而2019年則錄得盈利1.25億元。
公司表示，鑑於現行市況仍然極不明朗，董事會考慮保留財務資源及不建議派付股息。
期內來自持續經營業務的收益為40.21億元，按年跌20.1%，來自生產業務的收益為27.81億元，倒退15.2%。公司指出，新冠肺炎大流行令高級時裝零售業務受到嚴重影響，來自高級時裝零售業務的收益為12.4億元，按年跌29.3%。
去年持續經營業務的毛利率跌4.9個百分點至24%，主要是由於運動服生產業務及高級功能戶外服裝生產業務的營運效益因新冠肺炎的廣泛影響而受損，以及高級時裝零售業務增加推廣活動及提高零售折扣，以刺激顧客消費所致。
永嘉表示，已竭盡所能削減成本以保存營運資金，包括但不限於申請政府補貼、社會保障金減免、與業主磋商減租、調整廠房運作模式及人手規模、實行員工無薪假及本公司全體董事暫時減薪30%。故此，去年下半年，錄得除稅後溢利2240萬元。
截至去年底，集團店舖總數減少19間至233間，其中192間位 於中國大陸，31間位於香港及澳門，而10間位於台灣及新加坡。
永嘉半日收報0.34元，跌1.4%。
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