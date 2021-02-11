恒指半日升10點 重上100天線 新疆棉風波 安踏升7.7% 申洲跌5%
文章日期：2021年3月25日 12:14
恒指半日升10點或0.04%，報27928點，100天線(27926.08點)失而復得。成交金額1200億元；國指跌97點或0.9%，報10750點。恒生科技指數收報7887點，跌1.9%。
恒指今早低開290點，高位升69點，低位跌413點，低見27505點。高低波幅483點。
藍籌32隻升，21隻下跌，2隻無升跌。安踏體育（2020）去年少賺3.4%，派末期息47港仙，全年派息增1.5%。升7.77%，收報120.6元，是升幅最大的藍籌，
友邦（1299）50億元收購東亞人壽保險 並簽15年銀行保險夥伴協議，半日升3.29%，收報95.8元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻87點。
Nike因拒用新疆棉花而遭抵制，申洲國際（2313）跌5.16%，收報150.7元，是跌幅最大的藍籌。經銷Nike的滔搏（6110）收報10.86元，跌13.95%。內地體育用品品牌向上，安踏（2020）收報120.6元，升7.77%；李寧（2331）收報49.55元，升9.75%；361度（1361）收報2.21元，升1.84%；特步（1368）創52周高，見4.73元，收報4.61元，升4.54%。
騰訊（0700）上季多賺1.8倍至593億人幣勝預期，稱積極配合監管機構。騰訊跌2.25%，收報609.5元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低62點。
恒生科技指數成份股8隻升，21隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是新東方在綫（1797）見52周低16.9元，收報18.02元，升2.15%；跌幅最大的是閱文（0772）收報71.35元，跌6.18%。
北水南下合計淨流出1.89億元，較上日減少97.27%，累計流出115.32億元。南水北上合計淨流入21.55億元人民幣，連續第2日流入，累計流入71.61億元。
思捷（0330）發盈警 受惠重組債務寬免 料虧損收窄。半日收報0.82元，升1.2%。
蒙牛（2319）去年純利35.25億元人民幣，按年跌14.1%，末期息0.268元。收報41.95元，升0.24%。
多間公司公布業績，績前表現如下，瑞聲（2018）收報38.4元，跌4.24%；中國移動（0941）收報51.95元，跌0.29%；中國人壽（2628）收報16.06元，跌0.12%；中海油（0883）收報8.12元，升0.12%；碧桂園（2007）收報9.43元，升0.21%；恒大汽車（0708）收報56.2元，跌2.26%；農夫山泉（9633）收報40.9元，升4.87%；中石油（0857）收報2.79元，升0.36%；旭輝（0884）收報7.27元，升0.97%。
電視廣播（0511）（TVB）去年全年虧損收窄約5%至2.81億 下半年微賺。收報7.93元，跌3.41%。
紫金礦業（2899）發盈喜，首季多賺1.2至1.4倍。收報9.52元，升2.92%。
新華保險（1336）去年少賺1.8% 末期息1.39元人幣。收報28.45元，跌0.52%。
小米（1810）去年多賺1倍 純利錄203.6億。收報23.9元，跌4.4%。
易鑫（2858）去年轉虧 蝕11.56億元人幣 不派息。收報2.66元，跌1.85%。
百度（9888）獲納入國指、科指。半日收報228.6元，跌8.85%。
中海油田（2883）去年多賺8% 末期息每股0.17元人幣。半日收報7.69元，升2.39%。
海通國際（0665）去年盈利增25% 第二次中期息0.117元。半日收報2.4元，升3%。
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