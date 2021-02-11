港元現報7.7683元貶值3點子，曾貶值最多18點子，報7.7698元，亦曾升值最多4點子，報7.7676元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升0.14點子至0.03667%；1星期HIBOR升0.14點子至0.06357%；2星期HIBOR跌0.05點子至0.08429%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.27點子至0.22911%；6個月期HIBOR升0.52點子至0.44893%；12個月期HIBOR跌0.2點子至0.60393%。

美元指數現報92.53升值0.002點。

美元1個月期LIBOR報0.10863%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.026%，連續4日收窄，利差是2021年3月08日後最低，當日差距為0.0215%。

對上一次連續4日收窄，是2021年2月19日，當日利差報0.0186%。