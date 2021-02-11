恒指低開290點跌穿100天線 騰訊跌3.7% 小米跌4.6% 百度跌9%
文章日期：2021年3月25日 09:29
恒指今早低開290點或1.04%，報27628點，跌穿100天線(27923.08點)，成交金額47億元；國指今早低開167點或1.55%，報10680點。恒生科技指數開市報7812點，跌2.84%。
藍籌18隻升，33隻下跌，4隻無升跌。安踏（2020）去年少賺3.4% 派末期息47港仙 全年派息增1.5%，開市升4.29%，報116.7元，是升幅最大的藍籌，申洲國際（2313）跌6.67%，報148.3元，是跌幅最大的藍籌。
友邦（1299）：50億元收購東亞人壽保險 並簽15年銀行保險夥伴協議。友邦升1.4%，報94.05元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻37點。
騰訊（0700）上季多賺1.8倍至593億人幣勝預期 稱積極配合監管機構。騰訊跌3.77%，報600元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低104點。
多間公司公布業績，績前表現如下，瑞聲（2018）開市報39.65元，跌1.12%；中國人壽（2628）開市報16.1元，升0.12%；中國移動（0941）開市報51.9元，跌0.38%；中海油（0883）開市報8.19元，升0.99%；碧桂園（2007）開市報9.39元，跌0.21%；恒大汽車（0708）開市報57元，跌0.87%；農夫山泉（9633）開市報38.75元，跌0.64%；中石油（0857）開市報2.81元，升1.08%。
思捷（0330）發盈警 受惠重組債務寬免 料虧損收窄。開市報0.81元，無升跌。
蒙牛（2319）去年純利35.25億元人民幣，按年跌14.1%，末期息0.268元。開市報40.65元，跌2.87%。
電視廣播（0511）（TVB）去年全年虧損收窄約5%至2.81億 下半年微賺。開市報8.2元，跌0.12%。
中海油田（2883）去年多賺8% 末期息每股0.17元人幣。開市報7.76元，升3.3%。
紫金礦業（2899）發盈喜，首季多賺1.2至1.4倍。開市報9.33元，升0.86%。
新華保險（1336）去年少賺1.8% 末期息1.39元人幣。開市報29.05元，升1.57%。
小米（1810）去年多賺1倍 純利錄203.6億。開市報23.85元，跌4.6%。
百度（9888）獲納入國指、科指。開市報228元，跌9%。
易鑫（2858）去年轉虧 蝕11.56億元人幣 不派息。開市報2.71元，無升跌。
海通國際（0665）去年盈利增25% 第二次中期息0.117元。開市報2.38元，升2.1%。
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