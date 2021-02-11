港股ADR跌278點 中人壽、中移、農夫山泉、恒汽等業績
文章日期：2021年3月25日 08:49
美股向下，港股ADR跌278點或1.01%，報27640點。個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌4.29%，折合報596.73元；阿里巴巴（9988）跌3.06%，折合報222.96元；美團（3690）跌2.2%，折合報285.59元；匯控（0005）升0.72%，折合報44.67元；建行（0939）跌0.46%，折合報6.37元。
道期現升0.22%，標期升0.21%，納期升0.22%。日股現升0.71%，韓股現升0.28%，澳股現升0.21%。
今日焦點股份可留意：
多間公司公布業績，包括瑞聲（2018）、中國人壽（2628）、中國移動（0941）、中海油（0883）、碧桂園（2007）、恒大汽車（0708）、農夫山泉（9633）、中石油（0857）、旭輝（0884）等。
思捷（0330）發盈警 受惠重組債務寬免 料虧損收窄。
蒙牛（2319）去年純利35.25億元人民幣，按年跌14.1%，末期息0.268元。
電視廣播（0511）（TVB）去年全年虧損收窄約5%至2.81億 下半年微賺。
中海油田（2883）去年多賺8% 末期息每股0.17元人幣。
紫金礦業（2899）發盈喜，首季多賺1.2至1.4倍。
新華保險（1336）去年少賺1.8% 末期息1.39元人幣。
小米（1810）去年多賺1倍 純利錄203.6億。
友邦（1299）50億元收購東亞人壽保險 並簽15年銀行保險夥伴協議。
百度（9888）獲納入國指、科指。
安踏體育（2020）去年少賺3.4% 派末期息47港仙 全年派息增1.5%。
騰訊（0700）上季多賺1.8倍至593億人幣勝預期 稱積極配合監管機構。
易鑫（2858）去年轉虧 蝕11.56億元人幣 不派息。
海通國際（0665）去年盈利增25% 第二次中期息0.117元。
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