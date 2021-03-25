傳中國監管機構據悉提議由幾家互聯網巨頭成立一家合資企業，加強對互聯網平台大數據的有效監管；加上美國SEC開始實施可能將中國股票除牌的法律，要求會計師事務所讓美國監管機構審查其對海外公司的財務審計，根據去年12月國會通過的法律，連續三年不遵守該規定的外國公司將在美國被摘牌。

中概股急挫，騰訊音樂下跌27.1%，創紀錄最大跌幅；百度下跌8.5%，報239.19美元(下同)；唯品會下跌21.4%，報35.81元；嗶哩嗶哩下跌9.7%，報95.70元。

道瓊斯工業平均指數收跌3點，跌幅0.01%，報32420點。標普500指數收跌21點，跌幅0.55%，報3889點。納斯達克綜合指數收跌265點，或2.01%，報12961點。

salesforce跌2.54%，報209.53美元，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低35點，而Honeywell升1.74%，報212.22元，貢獻道指23點。

科技股方面，蘋果收市報120.09元，跌1.99%，谷歌母公司Alphabet收市報2032.53元，跌0.43%，亞馬遜收市報3087.07元，跌1.6%，Facebook收市報282.14元，跌2.92%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.02%，報423點。德國DAX指數收跌0.36%，報14610點；法國CAC 40指數漲0.04%，報5947點；英國富時100指數收漲0.21%，報6712點。