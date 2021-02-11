遙距視像診症可常見的感冒、流感、鼻竇炎及呼吸道感染病，保誠首席營運總監蔡川艾表示，疫情期間市民避免到診所就醫，推出遙距醫療服務希望為客戶提供另一個選擇。該行去年進行健康調查，顯示香港市民使用視像診症的意欲有上升趨勢，有75%對遙距診症服務，包括預約診症、輪候和繳費感興趣，另有69%有興趣藥物派送。保誠團體醫療可以申報診症費用賠償，惟不保藥物配送費用。

他表示，目前Pulse應用程式的下載量為65萬次，除了香港，服務亦已在新加坡、越南、菲律賓推出。

客戶登記資料後，等候醫生診症約要40分鐘，MyDoc營運主管譚建明指，目前網絡有100位醫生，當輪候人數增加時，會通知醫生上線診症。問及遙距醫療未能對病人身體進行檢查，他指系統會先詢問病人病徵，若未能通過遙距醫療處理則會建議客戶到診所就醫，不會收費。

目前服務時間只包括日常辦公時間，為周一至五的上午9時至下午7時，周六上午9時至下午1日，客戶亦不能自行選擇醫生，譚建明表示正逐步改善服務，目標是將服務時間延至每日24小時，亦可讓客戶預約醫生。基於客戶私隱，客戶的病曆不能被程式內其他醫生查看，問及會否影響診症，譚建明正在尊重私隱同時尋找解決問題方法，而醫生首次接觸病人時，也會較詳細向病人詢問需注要的地方。