王翔表示，晶片短缺是事實，預計今年及明年將會面對更大挑戰。但他強調，所謂「短缺」的前提是小米旗下產品銷量增長巨大，因此出現產品增長與供應的矛盾。他表示，未來將會優化產品推出及上市的時間，有信心面對挑戰。

小米業績後發公告，公布前財務總監、現任國際部總裁周受資離職；以及公司收購紫米事項。王翔回應表示，周受資離職是出於個人原因，感謝他此前帶領小米上市、發展國際部業績，並指「還是好朋友」。他續指，國際部仍有強大團隊，相信周受資離職不會影響業務。

紫米方面，他則回應，一向有計劃逐步收購紫米，現時只是又完成計劃內的一步。集團副總裁兼財務總監林世偉則補充指，紫米可提升公司IoT（物聯網）能力，節約成本，且紫米具有出色技術研發經驗。

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