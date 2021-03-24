小米總裁王翔：第四季度缺貨致收入增速放緩
文章日期：2021年3月24日 19:42
小米（1810）第四季度收入錄得704.6億元，遜市場預期。集團總裁王翔於電話會議上表示，全球半導體供應出現「缺貨挑戰」，令小米去年第四季度供貨不穩定，無法掌握到貨時間，因此增長較慢。他隨後亦補充，季內Apple推出iPhone12，於全球熱銷，亦對小米造成一定影響。但他強調，就供貨方面已與核心供應商改進策略，今年1月及2月公司業績表現恢復強勁。
王翔表示，晶片短缺是事實，預計今年及明年將會面對更大挑戰。但他強調，所謂「短缺」的前提是小米旗下產品銷量增長巨大，因此出現產品增長與供應的矛盾。他表示，未來將會優化產品推出及上市的時間，有信心面對挑戰。
小米業績後發公告，公布前財務總監、現任國際部總裁周受資離職；以及公司收購紫米事項。王翔回應表示，周受資離職是出於個人原因，感謝他此前帶領小米上市、發展國際部業績，並指「還是好朋友」。他續指，國際部仍有強大團隊，相信周受資離職不會影響業務。
紫米方面，他則回應，一向有計劃逐步收購紫米，現時只是又完成計劃內的一步。集團副總裁兼財務總監林世偉則補充指，紫米可提升公司IoT（物聯網）能力，節約成本，且紫米具有出色技術研發經驗。
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