陳榮聲表示，友邦在中國銀保監監管下，已可以進行銀保銷售，友邦現時在內地亦有銀保銷售渠道，通過是次協議，日後東亞在中港皆只會銷售東亞的產品。友邦目前在內地主要以代理銷售為主，他指內地保險滲透率低，該行以多元渠道進行銷售，不影響代理銷售策略。

陳榮聲指，友邦現時已經與東亞開展銀保協議合作，例如上架產品等，整合需經過監管機構程序，所以仍要時間。該行過去在亞洲其他市場也有銀保合作銷售經驗，不會增加額外成本。友邦將會保持東亞人壽獨立合作。他指該行着重業務原生增長，對未來收購機會以謹慎財務方面考慮。

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