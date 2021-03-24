友邦：購東亞人壽連中港銷售協議 長遠利益巨大
文章日期：2021年3月24日 19:14
友邦保險（1299）公布，以50.7億元收購東亞銀行（0023）的人壽業務，以東亞賬面值25.71億元計算，市賬率為1.97倍，較過去本港保險約1倍中段的市賬率為高。友邦區域首席執行官陳榮聲強調，不能單以市賬率論之，收購協議中最大價值是15年在香港和中國內地的獨家銀保協議，東亞在大灣區分布廣大，與友邦在內地亦是獨資經營，保險潛力巨大，可做到協同效應。
陳榮聲表示，友邦在中國銀保監監管下，已可以進行銀保銷售，友邦現時在內地亦有銀保銷售渠道，通過是次協議，日後東亞在中港皆只會銷售東亞的產品。友邦目前在內地主要以代理銷售為主，他指內地保險滲透率低，該行以多元渠道進行銷售，不影響代理銷售策略。
陳榮聲指，友邦現時已經與東亞開展銀保協議合作，例如上架產品等，整合需經過監管機構程序，所以仍要時間。該行過去在亞洲其他市場也有銀保合作銷售經驗，不會增加額外成本。友邦將會保持東亞人壽獨立合作。他指該行着重業務原生增長，對未來收購機會以謹慎財務方面考慮。
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