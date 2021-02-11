小米去年多賺1倍 純利錄203.6億
文章日期：2021年3月24日 18:16
小米（1810）收市後公布業績，去年全年股東應佔溢利錄得203.56億元（人民幣，下同），較去年多賺1.02倍。每股基本盈利0.849元人幣。收入錄得2459億元，按年增19.4%。毛利錄得367.5億元，按年增29%。純利大升，部分是由於投資公允價值變動錄得132億元，較去年大增近100億元。經調整淨利潤則錄人民幣130億元，按年增12.8%。
去年小米全球智能手機出貨量按年增17.5%，錄得1.464億台。去年第四季度，公司全球智能手機出貨量排名第3名，市佔率為12.1%；季內於內地市佔率錄得14.6%，內地智能手機出貨量按年增52%。全年智能手機ASP（平均售價）為每部1039.8元人幣，按年增6.1%。全年智能手機分部毛利率錄得8.7%。
全年業績各收入分部中，小米智能手機收入錄得1522億元，按年增24.6%；IoT與生活消費產品收入錄得674億元，按年增8.6%；互聯網服務收入錄得238億元，按年增19.7%。IoT產品出貨量方面，年內全球智能電視出貨量錄得1200萬台，智能音箱出貨量逾1000萬台，路由器出貨量逾1500萬台。
去年第四季績方面，小米收入錄得705億元，按年增24.8%；期內利潤錄得88億元，按年增八成。經調整純利則錄得32億元，按季跌22%。
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