去年小米全球智能手機出貨量按年增17.5%，錄得1.464億台。去年第四季度，公司全球智能手機出貨量排名第3名，市佔率為12.1%；季內於內地市佔率錄得14.6%，內地智能手機出貨量按年增52%。全年智能手機ASP（平均售價）為每部1039.8元人幣，按年增6.1%。全年智能手機分部毛利率錄得8.7%。

全年業績各收入分部中，小米智能手機收入錄得1522億元，按年增24.6%；IoT與生活消費產品收入錄得674億元，按年增8.6%；互聯網服務收入錄得238億元，按年增19.7%。IoT產品出貨量方面，年內全球智能電視出貨量錄得1200萬台，智能音箱出貨量逾1000萬台，路由器出貨量逾1500萬台。

去年第四季績方面，小米收入錄得705億元，按年增24.8%；期內利潤錄得88億元，按年增八成。經調整純利則錄得32億元，按季跌22%。

其他報道

騰訊劉熾平承認曾與中國反壟斷官員會面

曾被雷軍稱「小米第二帥」 執董周受資因家庭原因請辭

友邦：50億元收購東亞人壽保險 並簽15年銀行保險夥伴協議

柬國否決金界暹粒渡假村計劃 股價創1個月低位

百度獲納入國指、科指