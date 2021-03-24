財經花生 ︳恒隆陳啟宗自爆收購壽臣山道地皮因滿街鮮血
文章日期：2021年3月24日 18:16
有人小學年年考第一講足大半世，有人參選廣告上連自己中學讀邊間都要寫埋落去，咁如果能夠喺香港呢個出名暴利嘅地產市場，做到史上最賺錢嘅項目，真係冇理由唔大肆宣揚！ 不過真正有實力嘅人通常係低調嘅，好似恒隆地產（0101）董事長陳啟宗（Ronnie）咁，對於「君臨天下係香港史上盈利最豐厚的房地產項目」呢個都市傳說，雖然係佢自己喺最新年報致股東函內主動提起，但都冇話要大字標題咁寫出嚟，而係話「本人不知道是否屬實，但應與事實相距不遠」，相信連李百全都認同，Ronnie比起小小事都要自high大半世的人decent得多。
其實君臨天下唔覺唔覺都係成廿年前嘅項目，因咩事Ronnie又要講起呢？話晒呢廿年佢啲行家都食正樓市個大升浪，賺個盤滿缽滿，Ronnie冇理由好為此而自傲吖。其實Ronnie廿年後忽然回帶，係因為佢今年單好矚目嘅刁，即係一度捲入中美外交風波、美國駐港領事館宿舍壽臣山地皮。
Ronnie自爆，今次出手，除咗因為恒隆咁多年來唯一感興趣嘅只有真正豪宅，仲因為社會問題和疫情令市場氣氛相當低迷，而恒隆「過往30年的往績證明，我們是趁低拾寶的能手。就像本人一直告訴投資者，只有當滿街鮮血時，恒隆才會入市。不出所料，我們投標，我們中標。」
筆者忍唔住又要讚Ronnie夠坦白，城中富豪唔少都係投資高手，但都唔多鍾意被冠上「無寶不落」嘅標籤，皆因唔想畀人覺得巧取豪奪，但Ronnie完全冇呢啲包袱，仲大大聲話自己係聞到血腥味嘅鯊魚，確係同好多富豪唔同層次。如果君臨天下賺大錢都可以廿年後拎返出嚟講，恒隆搶到呢塊靚地怕且可以講多幾十年添呀。
文：久叔
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