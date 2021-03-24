其實君臨天下唔覺唔覺都係成廿年前嘅項目，因咩事Ronnie又要講起呢？話晒呢廿年佢啲行家都食正樓市個大升浪，賺個盤滿缽滿，Ronnie冇理由好為此而自傲吖。其實Ronnie廿年後忽然回帶，係因為佢今年單好矚目嘅刁，即係一度捲入中美外交風波、美國駐港領事館宿舍壽臣山地皮。

Ronnie自爆，今次出手，除咗因為恒隆咁多年來唯一感興趣嘅只有真正豪宅，仲因為社會問題和疫情令市場氣氛相當低迷，而恒隆「過往30年的往績證明，我們是趁低拾寶的能手。就像本人一直告訴投資者，只有當滿街鮮血時，恒隆才會入市。不出所料，我們投標，我們中標。」

筆者忍唔住又要讚Ronnie夠坦白，城中富豪唔少都係投資高手，但都唔多鍾意被冠上「無寶不落」嘅標籤，皆因唔想畀人覺得巧取豪奪，但Ronnie完全冇呢啲包袱，仲大大聲話自己係聞到血腥味嘅鯊魚，確係同好多富豪唔同層次。如果君臨天下賺大錢都可以廿年後拎返出嚟講，恒隆搶到呢塊靚地怕且可以講多幾十年添呀。

文：久叔

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