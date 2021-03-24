按分部計，安踏分部年內收益錄157.49億元，按年跌9.7%；FILA分部收益錄174.5億元，按年升18.1%。集團指，安踏分部收益減少主要歸因於受疫情的影響主動地取消批發客戶的訂單；及安踏業務在中國大陸若干地區採用DTC模式所產生的安 踏品牌產品銷售退貨；然而電子商貿的增長，以及採用DTC模式導致零售收益增加，加上安踏業務模式轉變至DTC模式，導致應付批發分銷商退款負債有所沖回，抵銷部分影響。

另外，FILA分部收益增長主要歸因於電子商貿的增長，然而疫情期間店鋪暫時關閉的情況抵銷部分影響。

安踏體育表示，本財年將增加對DTC模式的投入，相信有助連接從生產端到消費者之價值鏈的信息流。同時透過更精簡的渠道架構，驅動全價值鏈的提升，以更方便快捷的方式及更低的渠道成本。

安踏體育今日收報111.9元，跌4.9%。

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