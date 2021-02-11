集團上季收入錄1336.69億元，按年升26%。非國際財務報告準則（non-IFRS）下，騰訊經調整盈利按年升30%至332.07億元，略優於市場預期約326億元。全年計算，集團收入共錄4820.64億元，按年升28%；non-IFRS純利升30%至1227.42億元。

收入按業務劃分，貢獻最多仍然是增值服務，全年收入按年升32%至2642.12億元，佔整體收入55%，按年增加2個百分點；其次為金融科技及企業服務，全年收入按年升26%至2642.12億元，佔整體收入27%，比例按年持平。

早前有傳中央擬向騰訊開刀，其金融科技業務有「拆骨」風險，集團於公告中表示，金融科技業務的戰略重點是積極配合監管機構，與行業合作夥伴一起推出合規及普惠的金融科技產品，同時優先考慮風險管理，而非追求規模。

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