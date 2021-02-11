恒指收市跌579點或2.03%，報27918點，成交金額1901億元，較上日增加14.16%；國指跌263點或2.37%，報10847點。恒生科技指數收報8040點，跌3.07%。

藍籌1隻升，52隻下跌，2隻無升跌。藥明生物（2269）去年多賺67.5%勝預期，收市升0.63%，收報87.95元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻4點。

業績遜預期兼被調低評級的吉利（0175）跌11.75%，收報19.9元，是跌幅最大的藍籌。吉利曾跌最多13.79%，是2014年12月17日後最大跌幅，今日低見19.44元，是去年11月11日19.18元後最低。連跌2日累計跌4.25元。

傳東亞（0023）向友邦（1299）以6至7億美元出售人壽業務。友邦（1299）跌3.74%，收報92.75元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低102點。東亞收報16.7元，跌1.7%。

恒生科技指數成份股5隻升，24隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是閱文（0772）收報76.05元，升13.34%；跌幅最大的是快手（1024）收報265元，跌12.02%。

北水南下合計淨流出69.43億元，較上日增加57.8%，連續第2日流出，累計流出113.43億元。南水北上合計淨流入50.06億元人民幣，終止流出。

多間公司公布業績，業績表現如下，安踏（2020）收報111.9元，跌4.93%；蒙牛（2319）收報41.85元，跌2.11%；小米（1810）收報25元，跌2.53%。

中午消息股表現

百度（9888）完成昆侖芯片融資 二代晶片擬下半年量產。收報250.8元，跌0.47%。

復星旅文（1992）正部署旅遊零售平台 2023年增16間度假村。收報11.56元，無升跌。

中國建築（3311）去年多賺11% 派未期息0.19元。收報5.19元，跌1.89%。

復星醫藥（2196）兩批供港澳疫苗停用 未有證據證明產品存在風險。收報32.5元，跌4.8%。

大新銀行（2356）少賺33.3% 派末期息0.22元。收報8.48元，跌2.3%。

金山軟件（3888）《劍俠》系列陸續上線 料遊戲業務貢獻仍最大。收報49.75元，升1.12%。

合生創展（0754）去年核心利潤升3倍 末期息派1.1元。收報25.65元，升0.95%。

時代中國（1233）今年轉化項目個數或面積 肯定超過去年。收報10.8元，跌5.59%。

雷蛇（1337）首錄盈利 去年賺563萬美元 不派息。收報2.29元，跌1.29%。

今早及隔晚消息股表現

路透社報道，馬化騰與反壟斷部門會面，騰訊（0700）績前收報623.5元，跌0.8%。

永升生活服務（1995）三年目標在管面積最多3.3億平方米 今年加大併購力度。收報17.16元，跌9.01%。

澳門暫停BioNTech疫苗接種，濠賭股向下，美高梅中國（2282）曾跌19%，收報13.08元，跌3.54%。其他濠賭股亦向下，新濠國際發展（0200）收報15.66元，跌5.21%；澳博控股（0880）收報9.74元，跌3.56%；永利澳門（1128）收報14.82元，跌5.12%；銀河娛樂（0027）收報67.5元，跌2.81%；金沙中國（1928）收報37.2元，跌4.12%。

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昆侖能源（0135）去年多賺8.7% 派特別息。收報8.37元，升4.6%。

譽宴集團（1483）以1.2億元人民幣買模擬器遊戲平台「小雞模擬器App」。創52周高，見2.28元，收報2.07元，升2.99%。

九毛九（9922）去年盈利跌24%至1.24億人幣 首派息共0.04港元。收報28.6元，升3.44%。

新冠肺炎肆虐海底撈（6862）去年盈利跌87% 派末期息0.021元。收報53.4元，跌1.57%。

人保（1339）去年核心多賺6% 末期息派0.12元人幣。收報2.48元，跌0.4%。

恒地（0012）基礎溢利微增1.7% 派息1.3元 第二年停派紅股。收報33.1元，跌3.64%。

金山軟件（3888）虧轉盈 賺100億 派末期息0.2元。收報49.75元，升1.12%。

快手（1024）去年虧損擴大至1166億元人幣 不派息。收報265元，跌12.02%。

中生製藥（1177）去年純利升0.3%至27.71億人幣 派息2港仙。收報7.98元，跌3.97%。

眾安在線（6060）上市以來首錄盈利 去年扭虧賺5億人幣 續不派息。收報44.6元，跌11.51%。

閱文集團（0772）去年轉虧 蝕近45億元人幣 不派息。收報76.05元，升13.34%。

頤海國際（1579）全年多賺23.2% 關聯方收入跌14% 經銷商收入升57%。收報89元，跌10.1%。

利亞零售（0831）核心純利升84.1%至6115萬元 不派末期息。收報0.74元，升2.77%。

裕元工業（0551）去年盈轉淨虧損9079萬美元 下半年業務好轉。收報19.16元，升1.16%。

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