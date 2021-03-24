復星旅文：正部署旅遊零售平台 2023年增16間度假村
文章日期：2021年3月24日 13:11
復星旅文（1992）去年由盈轉淨虧損25.7億元人民幣（下同），管理層指出，不光是海南旅遊零售，集團正在部署整個旅遊零售行業，去年9月招聘相關團隊，線上場景為Thomas Cook生活方式平台，線下亦會同步展開業務。
管理層又指﹐當海南成為香港或其他購物天堂般的消費地區，將利好旅遊行業發展。只要海南的免稅牌照開放申請，集團一定會考慮申請，但最終作取決於政府未來政策。不過，海南成為免稅島後，亦可快速推動其他零售行業，整體商品價格亦有一定優勢。現時海南業務佔集團收入的份額不大，但相信未來會愈來愈大。
Club Med品牌方面，傳統業務包括海邊度假村及滑雪度假村，預計會在2023年底前開設16間度假村，當中7間為冰雪度假村。管理層指出，現時中國滑雪人次不斷增加，但生態未完善，只在初期發展階段，市場有很大空間。
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