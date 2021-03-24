復星醫藥指，供港澳疫苗有「210102」、「210104」兩個批次。昨晚接獲BioNTech通知，注意到其生產供應港澳的批號為「210102」的該疫苗產品中存在少量西林瓶封蓋有關的瑕疵。本著對產品安全高度負責的態度，為確保疫苗的接種安全，BioNTech和集團已發起對該問題的原因調查，並已於今日通知港澳相關主管部門暫停接種批號為「210102」的該疫苗，直至調查結束。此外，出於謹慎性考慮，用於供應中國香港的批號為「210104」的該疫苗產品也將進行封存，不再發送至各接種點，直至另行通知。

目前，該疫苗於中國大陸尚處於 II 期臨床階段。

公司指，未有證據表明相關批次產品安全可能存在風險，具體情況以最終調查結果為準。該疫苗本次暫停使用並作封存，對於相關批次疫苗在港澳的後續接種安排可能存在影響，具體以調查結果為準。該疫苗本次暫停使用並作封存，預計不會對集團的正常生產經營造成重大影響。

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