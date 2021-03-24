去年信貸減值虧損6.47億元，按年增加81.5%；扣除減值虧損前之營運溢利24.16億元，按年跌4.8%。

大新銀行表示，由於利率迅速下降導致年內淨息差受壓而大幅下滑，淨利息收入下降9%。然而，非利息收入的表現較為強穩，年內增長18%，有助將營運收入跌幅調低不多於3%。而且信貸、重慶銀行及商譽相關的減值支出明顯高於2019年，是年內溢利下降的主要原因。僅信貸減值支出就已於年內增加 2.9 億元，主要由於較高之中小企業借貸及無抵押零售借貸之信貸虧損所致，惟年底信貸質素呈現回穩跡象。

大新金融（0440）2020年12月31日止年度溢利15.4億元，較2019年同期跌32.2%，每股盈利3.62元。派末期股息每股0.67元。

大新銀行中午收報8.55元，跌1.5%；大新金融收報25.6元，跌0.4%。

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