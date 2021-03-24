走勢上，恒指已跌穿28300點支持，今早甚至失守兩萬八關口，即使短線可以收復關口，但已向下突破打開缺口，後市將反覆尋底，下望較大支持位將為去年11、12月前密集區頂部約兩萬七水平。

新經濟或舊經濟炒復蘇的主題都捱沽，金屬礦石、航運航空、汽車都跌幅居前。部分科網股逆市展現抗跌力，騰訊（0700）跌約1%，阿里巴巴（9988）微升。閱文（0772）更大漲逾一成半。內銀內險券商、餐飲乳品啤酒等內需、燃氣或公用股都偏好。

昆侖能源（0135）去年純利增加近一成，值得留意，公司於早前舉行股東大會通過以409億元人民幣出售所持有北京管道及大連LNG股權的議案，若撇除即將出售的業務，未來持續經營業務去年收入按年增7%，純利大增48%，反映核心天然氣銷售業務增長表現強勁。去年集團天然氣銷量按年增35%，稅前溢利升近三成。

公司因出售資產派特別息每股約2.13元人民幣，連同末期息21分，合共派約2.34人民幣。隨着出售資產完成，預料昆侖更加聚焦天然氣終端業務開發，推動業務增長。股價去年11月以來反覆向上，預計9元附近有較大阻力，短線料於10天線約8元初步支持，短線入市止蝕位可放在50天線約7.5元。

劉思明

投資版副主編