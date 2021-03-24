鄒濤稱，遊戲的研發周期普遍為3至5年，故一個遊戲「三年不開張，開張吃三年」。若集團未來推出的遊戲受市場歡迎，相信遊戲業務短期內仍是主要的收入來源；相反，辦公室軟件業務將有機會「爬頭」。鄒濤預告，公司將於5月份上線《劍俠情緣3》懷舊版的PC端及雲版本，認為是重要的里程碑、7至8月份將上線由騰訊發行的《臥龍吟2》及卡牌遊戲《武林閑俠》、9月份將上線《劍俠世界3》手遊、今年底會上線代理發行的《魔域3D》；另外公司代理的《最終幻想：勇氣啟示錄》亦料今年第三季發出。

金山軟件首席財務官吳育強表示，金山雲作為重大聯營公司，去年表現超越年初制定的目標。該公司上季已達EBITDA收支平衡，料今年增長將保持行業前列，EBITDA及利潤亦將進一步提升；另金山辦公去年亦有好成績，對業務目前進展亦相當滿意。

吳育強又指，集團今年的主要資本開支在於園區建設及設備投入等，估計大概3至4億元；由於金山雲已不在合併報表範圍，故相關資本開支並不包括在內。

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