時代中國：今年轉化項目個數或面積 肯定超過去年
文章日期：2021年3月24日 12:28
時代中國（1233）去年少賺5.21%至49.41億元人民幣（下同），每股盈利2.54元，派每股末期息0.7668元，按年減9.2%，但派息比率維持在三成水平。集團在2018年首次有舊改項目轉化成功，主席岑釗雄指，去年在疫情下仍轉化了8個項目，建築面積達262萬平方米，當中5個項目已成功轉為土儲220萬平方米，料今年無論在轉化項目個數或面積，都肯定超出2020年。
時代中國去年城市更新業務收入已達54.84億元，按年升近1.52倍，已由佔2019年度收入的5.1%升至2020年的14.1%。分部業績更達40.4億元，按年升2.76倍。城市更新項目總數超過160個，潛在總建築面積約5,337萬平方米。
至於集團今年合約銷售目標為1100億元，僅較去年合約銷售1003.8億元，按年僅升9.6%左右。岑釗雄指出，去年原目標是800億元左右，最後超額完成了目標，但認為今年目標1100億元是合適的目標，因為集團希望往後除了銷售規模的增長，能集中在利潤的增長及綜合財報的改善，保更有質量的增長，並希望在年底也能突破1100億元的目標。
談到兩大政策「三道紅線」及「集中供地」，岑釗雄指三道紅線只差一條，料在一至兩年內可將之解決。而目前集團的負債控制得挺好，當中去年境內公司債平均成本只5.6%，按年跌2.3個百分點，平均年期為5.2年，較以往延長1.5年。
集中供地方面，岑釗雄指出，目前集團在舊改及產城融合的供應亦多，故對公開招拍掛的依賴低，對集團不會構成大的影響。今年買地的預算則約230-250億元之間。
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