時代中國去年城市更新業務收入已達54.84億元，按年升近1.52倍，已由佔2019年度收入的5.1%升至2020年的14.1%。分部業績更達40.4億元，按年升2.76倍。城市更新項目總數超過160個，潛在總建築面積約5,337萬平方米。

至於集團今年合約銷售目標為1100億元，僅較去年合約銷售1003.8億元，按年僅升9.6%左右。岑釗雄指出，去年原目標是800億元左右，最後超額完成了目標，但認為今年目標1100億元是合適的目標，因為集團希望往後除了銷售規模的增長，能集中在利潤的增長及綜合財報的改善，保更有質量的增長，並希望在年底也能突破1100億元的目標。

談到兩大政策「三道紅線」及「集中供地」，岑釗雄指三道紅線只差一條，料在一至兩年內可將之解決。而目前集團的負債控制得挺好，當中去年境內公司債平均成本只5.6%，按年跌2.3個百分點，平均年期為5.2年，較以往延長1.5年。

集中供地方面，岑釗雄指出，目前集團在舊改及產城融合的供應亦多，故對公開招拍掛的依賴低，對集團不會構成大的影響。今年買地的預算則約230-250億元之間。

其他報道

停打疫苗 恒指跌542點 領跌亞股 下試100天線 吉利再跌13%

惠理：股債相關度高 料投資者今年增持黃金

内地股市低開低走 滬指3400點得而復失

永升三年目標在管面積最多3.3億平方米 今年加大併購力度

萬達商業撤回A股IPO申請 傳有望赴港上市

港元拆息全線向下 1個月HIBOR連跌3日

星展銀行據報將退租港東島中心兩層辦公室樓面

路透社：馬化騰與反壟斷部門會面

英特爾斥1560億元建兩座晶片廠 外電指或挑戰台積電地位

澳門暫停BioNTech疫苗接種 濠賭股向下 美高梅中國曾跌19%

恒指低開59點 吉利跌3% 快手跌3.2% 頤海跌9.6% 閱文升7.3%

滬深三大指數低開 上證跌0.51%

鮑威爾：通脹升高但不會失控 耶倫：正制定加稅相關指引

港股ADR跌51點 騰訊、小米、蒙牛、安踏等業績

憂慮經濟復蘇進受阻 油價下跌 美股三大指數向下 道指跌308點